Cadillac в 1 полугодии увеличил продажи в России на 17%

Российские дилеры Cadillac по итогам первого полугодия 2020 года реализовали 515 автомобилей – на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Cadillac стал единственным брендом в премиальном сегменте, показавшим рост продаж в отчетный период, а российский рынок стал самым крупным из нишевых рынков Cadillac, сообщает пресс-служба GM Россия.

Как отмечается, данный результат обусловлен выходом на рынок двух новых моделей – обновленного среднеразмерного кроссовера XT5 и совершенно нового полноразмерного кроссовера XT6. Кроме того, положительную роль сыграли запуск нового сервиса онлайн бронирования и покупки, запущенного в апреле текущего года, а также проведение презентации Cadillac Live в новом интерактивном онлайн формате. Участниками онлайн презентации стали более 400 человек, а сервис онлайн бронирования на текущий момент посетили более 350 тыс. человек, что говорит о том, насколько востребованы сейчас такие инструменты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Cadillac начали прием заказов на рестайлинговый кроссовер XT5. Модель предлагается в двух комплектациях – Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля. Специальная цена на новинку только на период предзаказа составит 3 млн 330 тыс. рублей, с учетом Trade-in. Cadillac XT5 оснащен новым 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, в феврале 2020-го для заказа стал доступен новый полноразмерный кроссовер XT6 с тремя полноценными рядами сидений, который поступит в продажу до конца этого месяца. Новинка будет представлена в двух исполнениях: Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном, настройками подвески и рулевого управления и системой полного привода. Специальная цена для обеих комплектаций составляет 4 млн 250 тыс. рублей, с учетом Trade-in.