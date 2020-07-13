Программу по переводу транспорта с бензина на газ могут расширить на всю Россию

Регионы, участвующие в программе по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны обеспечить людям такую возможность до 20 июля. Сейчас таких субъектов всего 27, но вскоре программа может распространиться по всей России, рассказал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын в интервью "Российской газете".

"Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа", - сообщил он.

Как пишет агентство "ТАСС", программа в регионах предполагает финансирование со стороны государства, включающее скидку в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Также замглавы Минэнерго рассказал газете, что "Газпром" предложил в этих субъектах за счет своих маркетинговых программ добавить еще 30% скидки. Так, переоборудование обойдется в 5% от стоимости. "Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тыс. рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, 1 тыс. рублей в день - серьезная экономия", - пояснил Инюцын.

В настоящее время 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, которые вошли в программу развития. Как рассказал Инюцын, они соединены коридорно-кластерным принципом, по каждому рассчитано минимальное количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которое должно быть к 2025 году, чтобы людям было удобно заправляться. Но, по его словам, спрос на газ в некоторых регионах уже сейчас очень высокий.

"В некоторых регионах уже даже возникают пробки на заправках. Например, в Ставропольском крае очень многие сейчас переходят на газ. Вообще газ на юге всегда пользовался особым спросом. Но где-то спрос еще низкий, есть заправки, загруженные лишь на 10-15%. Целевая загруженность любой заправки - 65-70%, то есть потенциал достаточно большой", - отметил Инюцын.

Антон Инюцын также рассказал "Российской газете", что в Минэнерго планируют строить от 100 до 120 объектов ежегодно. "На начало этого года в стране было около 500 заправок. Наша цель - в ближайшие пять лет довести их число до 1200-1300. Только в пилотных регионах мы планируем построить за пять лет почти 600 заправок", - добавил он.

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