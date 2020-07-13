ГАЗ продолжает производство автомобилей в 5-дневном режиме

Горьковский автозавод на текущей неделе продолжит выпуск автомобилей в режиме полной пятидневной рабочей недели. При этом для автокомпонентных производств сохранится четырехдневный режим работы, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе предприятия. Дальнейший график работы будет определяться в зависимости от ситуации с заказами, когда стартует программа антикризисных госзакупок и в каком объеме она будет доведена до ГАЗа.

Как сообщалось ранее, четырехдневный режим на Горьковском автозаводе был введен на полгода с 19 июня по 18 декабря. С 22 июня по 5 июля включительно в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов предприятие приостанавливало производство на две недели, предоставляя сотрудникам корпоративный отпуск, который обычно приходился на конец июля - начало августа. При этом первая рабочая неделя после корпотпуска (с 6 июля) планировалась 5-дневной, пишет агентство «Финмаркет».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 15724 машины (-15,2%). Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 8468 единиц (-17,5%).

Ранее Горьковский автозавод начал производство и продажи низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также дилеры ГАЗа начали продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43). Кроме того, в пик эпидемии коронавируса на Горьковском автозаводе разработали образцы техники с пакетом «антивирусных» опций.