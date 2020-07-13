KIA отзывает в России более 5 тысяч кроссоверов Seltos

Компания «КИА Моторс Россия и СНГ» объявила об отзыве 5128 кроссоверов KIA Seltos, изготовленных в период с декабря 2019-го по июнь 2020 года. Причина отзыва: не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки (MSCL), в стояночном положении, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена вала рулевой колонки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «КИА Моторс Россия и СНГ» с 11 июня 2020 года временно приостановила продажи кроссовера KIA Seltos в версиях Classic, Comfort, Luxe и Style в связи с тем, что в этих комплектациях было выявлено несоответствие заявленной спецификации системы блокировки рулевой колонки. В компании активно работают над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке.

Напомним, новый компактный кроссовер KIA Seltos вышел на российский рынок в марте этого года. За четыре месяца продаж в России своих владельцев нашли более 4000 таких автомобилей. В настоящее время KIA Seltos предлагается с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6‑ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT). Стоимость KIA Seltos составляет от 1 млн 129 тыс. 900 рублей до 2 млн 019 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.

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