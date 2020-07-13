Продажи новых китайских автомобилей в России выросли на 14%

В первом полугодии 2020 года в России было реализовано в общей сложности 18,3 тысячи новых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АЕБ, это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на то, что у половины из них по итогам января – июня продажи упали, однако у другой половины зафиксирован рост. Так, лидер «китайского» сегмента – Haval – в 1 полугодии реализовал 6663 автомобиля, превысив результат годичной давности на 91%.

На втором месте находится Geely – за 6 месяцев обладателями новых автомобилей этого бренда стали 4499 россиян (+12%). У Chery, которая занимает третье место, продажи тоже подросли, хоть и менее значительно (+4%). Зато у Changan зафиксирован наилучший рост рынка (в 4 раза), а реализовано 2234 автомобиля. В пятерку лидеров китайского сегмента на российском рынке вошел и FAW (713 шт.), тоже показавший положительную динамику (+53%).

Кроме перечисленных марок, планку в 400 реализованных машин в 1 полугодии нынешнего года сумели преодолеть только Lifan (638 шт.; -76%) и DFM (449 шт.; -45%). Продажи остальных китайских автопроизводителей в России за отчетный период суммарно составили около 200 единиц.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам июня рыночная динамика в «китайском сегменте» тоже положительная и еще выше, чем за полугодие. Так, в первый месяц лета было реализовано 4119 автомобилей, что на 34% больше, чем в июне 2019 года.

Найти модели китайских марок (и не только) можно в салонах официальных дилеров.