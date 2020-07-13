УАЗ поставит холдингу «Россети» более 100 спецавтомобилей

Ульяновский автозавод в августе передаст предприятиям холдинга «Россети» партию специальных автомобилей для линейного персонала и оперативно-выездных бригад. Всего будет поставлено 116 машин моделей «Патриот», «Пикап», «Хантер», а также классических СГР в фирменной голубой окраске с логотипом компании «Россети», оснащенных в соответствии с требованиями заказчика.

«В настоящее время УАЗ формирует портфель заказов на третий и четвертый кварталы 2020 года и прорабатывает оптимистичный сценарий роста объема производства в результате опережающих закупок автомобильной техники рядом министерств и государственных ведомств. В частности, подтверждены объемы заказов для нужд Минобороны РФ, МВД, Росгвардии и ФСБ. В четвертом квартале УАЗ рассчитывает выполнить заказы крупных госкомпаний. Постепенному восстановлению спроса также способствуют государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в которых участвует компания УАЗ», – отметил заместитель генерального директора УАЗа по продажам и маркетингу Сергей Травкин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод с 10 июля перешел в режим неполного рабочего времени – нерабочими объявлены три июльские пятницы. Также на предприятии запланирован корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 1 августа. Дальнейший режим работы в третьем и четвертых кварталах будет определен с учетом портфеля заказов. Как отмечается, опережающие закупки техники государственным сектором уже сегодня в значительной способствуют загрузке предприятия – в настоящее время их доля составляет до трети всего объема производства.

В июне Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2770 автомобилей, что на 12% ниже показателя годичной давности. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 12284 ульяновских внедорожника (-27%). В результате рыночная доля УАЗа составила 1,9% против 2,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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