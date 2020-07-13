С начала 2020 года в России открылись три новых дилерских центра грузовиков FAW – «АвтоКуб» в Москве, «Сахалин-запчастьсервис» в Южно-Сахалинске и «Мир Машин» в Уфе.

Площадь территорий, на которых находятся объекты,– от 1130 кв.м до 3,6 Га. На них расположены станции технического обслуживания, склады запчастей, а также стоянки, на каждой из которых представлено от 2 до 10 машин, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа». Московский центр специализируется на среднетоннажных грузовиках: в нем одновременно могут обслуживаться 8 автомобилей. Другие дилеры позволяют обслуживать на своих станциях одновременно до 16 тяжелых или среднетоннажных машин.

«В выбранных нами регионах находится достаточно много пользователей техники FAW, и ранее они были вынуждены обслуживать машины самостоятельно или ездить в ближайшие регионы с официальными станциями. Наша задача – открыть грузовые дилерские центры во всех крупных областных городах РФ», – заявил директор департамента продаж грузовых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Андрей Попов. На сегодняшний день дилерская сеть FAW состоит из 38 автоцентров.