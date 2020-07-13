Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой Wey

Под премиальным брендом Wey, который принадлежит Great Wall, будут выпускать рамный внедорожник с «квадратным» дизайном, как у Jeep Wrangler и Ineos Grenadier. По данным китайских СМИ, новинка построена на платформе Haval H9 и носит внутризаводское обозначение P01.

Как пишет портал Motor.ru, дизайн Wey P01 выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе. А «квадратный» кузов и круглая оптика роднят модель с другими представителями сегмента: Jeep Wrangler/Gladiator, Ineos Grenadier и еще не вышедшим Ford Bronco шестого поколения. Судя по первым изображениям, отличительными чертами P01 станут расширенные арки и запасное колесо на двери багажника. Кроме того, ожидается, что уже «в базе» внедорожник будет богато оснащен.

От Haval H9 новинке достанется лонжеронная рама с передней независимой подвеской и неразрезным мостом сзади, а также полный привод с электронноуправляемой многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей. Еще у Haval H9 есть механическая блокировка заднего дифференциала и семь ездовых режимов, но появятся ли они на Wey или нет, пока не понятно.

В гамму двигателей P01 войдет 2,0-литровый турбомотор, сопряженный с 8-ступенчатым «автоматом». Такой агрегат развивает 245 л.с. и 385 Нм крутящего момента, но по неподтвержденным данным, возможны и другие варианты отдачи.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».