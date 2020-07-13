Запорожский автозавод возобновит выпуск автомобилей LADA

АВТОВАЗ возобновил отгрузку машинокомплектов автомобилей LADA на украинское предприятие ЗАЗ, которое налаживает сборку российских машин для местного рынка.

По данным паблика AvtoVAZ News, на данный момент Волжский автозавод поставляет комплектующие для универсалов LADA Largus. Кроме того, в конце июня на ЗАЗ поступило два кузова седана Granta для опытной сборки. Таким образом, переговоры о производстве автомобилей LADA на Запорожском автозаводе между украинской стороной и Renault прошли успешно, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, в марте в интернете появились первые фотографии автомобилей LADA, собранных на ЗАЗе. На конвейер встанут практически все нынешние модели российской марки: семейства LADA Vesta и XRAY, их внедорожные Cross-модификации, а также автомобили Granta и универсалы Largus.

Между тем, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу запрет импорта готовых автомобилей российского производства. Таким образом, решение организовать сборку LADA на ЗАЗе может быть способом обхода этого закона. До сих пор единственным производителем легковых машин в Украине был завод «Еврокар» в Закарпатье, где выпускаются автомобили Skoda.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA – на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Белоруссия (16 тыс. шт., +53%) и Казахстан (15 тыс. шт., +14%), где LADA является лидером продаж. Кроме того, весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, а в ноябре состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения в Египте.

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