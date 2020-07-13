УАЗ перешел на сокращенный режим работы

Ульяновский автозавод с 10 июля перешел в режим неполного рабочего времени – нерабочими объявлены три июльские пятницы. Также на предприятии запланирован корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 1 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что график работы на август и осенние месяцы будет определяться, исходя из загрузки производственных мощностей.

«В настоящий момент прогноз оптимистичный, компания формирует портфель заказов на третий и четвертый кварталы 2020 года – в частности, уже получено подтверждение от Минобороны РФ, МВД, Росгвардии и ФСБ в рамках опережающих закупок автомобильной техники. Кроме того, будут выполнены заказы крупных компаний, например, поставка автомобилей компании «Россети», – рассказали в пресс-службе «Соллерс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2770 автомобилей, что на 12% ниже показателя годичной давности. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 12284 ульяновских внедорожника (-27%). В результате рыночная доля УАЗа составила 1,9% против 2,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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