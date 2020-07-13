Skoda сменит генерального директора

Руководитель бренда Skoda Бернхард Майер покинет чешскую компанию 31 июля. О новом месте работы топ-менеджера не сообщается, а о том, кто сменит Майера у руля «Шкоды», будет объявлено в августе.

Как пишет портал Motor.ru, Бернхард Майер был назначен главой Skoda после дизельгейта в ноябре 2015 года. За неполные пять лет гендиректору удалось увеличить ежегодные продажи Skoda на 200 тыс. автомобилей, пополнить линейку чешской марки тремя кроссоверами – Kodiaq, Karoq и Kamiq, а также заложить основы первого электрокара Enyaq.

В автомобильном бизнесе 60-летний Бернхард Майер работает более 30 лет. Карьеру немец начинал в конце 1980-х в BMW, затем в течение почти 15 лет работал в Porsche, прежде чем возглавить Skoda. Останется ли Майер в Volkswagen Group неясно: подробности могут появиться в августе, когда совет директоров Skoda назовет имя нового главы бренда.

Немецкая газета Handelsblatt полагает, что уход Майера – следствие слишком успешного руководства Skoda. Якобы на некоторых рынках чешский бренд увеличил продажи за счет «материнской» компании Volkswagen, что не понравилось совету директоров концерна.

Скорая отставка Бернхарда Майера – очередная кадровая перестановка среди топ-менеджеров Volkswagen Group. Компанию Audi с 1 апреля возглавил Маркус Дюсманн, а с 1 июля у руля марки Volkswagen встал Ральф Брандштеттер.

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