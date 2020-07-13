КАМАЗ в 1 полугодии увеличил производство на 12%

КАМАЗ по итогам первого полугодия 2020 года выпустил 16647 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что на 11,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июне с конвейера предприятия сошло 3193 машины (+1,5%), сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, КАМАЗ отменил режим неполной трехдневной рабочей недели в июле в связи с обеспеченностью производства заказами. Планируется, что темп работы главного сборочного конвейера составит 170 автомобилей в сутки. В июле финишному производству компании предстоит произвести около 3,3 тыс. грузовиков «КАМАЗ». Ранее на период с 29 июня по 31 июля этого года был установлен режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями – понедельник, вторник, среда.

Кроме того, на КАМАЗе было выпущено распоряжение-постановление, согласно которому двухнедельный оплачиваемый отпуск работников компании, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, перенесен на 17-30 августа. Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».