Российский авторынок в июне занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне сократил темпы падения, тем не менее опустился на пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в июне стала Франция, где было продано 233820 машин (+1,2%). Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения спроса. Второе место заняла Германия с показателем 220272 проданных автомобиля (-32,3%).

Третий результат среди европейских авторынков показала Великобритания – 145377 реализованных машин (-34,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат июня обусловлен потребительской неуверенностью из-за пандемии коронавируса и задержкой с открытием дилерских центров в Уэльсе и Шотландии.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 132457 автомобилей (-23,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), во многом благодаря тому, что в прошлом месяце выдавались автомобили, заказанные еще до пандемии коронавируса, темпы падения продаж оказались вдвое меньше, чем в мае, при этом потребительский спрос все еще остается очень слабым.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятое место в европейском рейтинге. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 115 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что авторынок Испании в июне снизился на 36,7% и составил 82651 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), падение продаж продолжается, несмотря на открытие дилерских центров. В связи с этим в ассоциации выражают надежду на скорый запуск программы обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и предполагает выплату субсидий покупателям новых машин.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».