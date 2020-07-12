LADA Granta: каковы предпочтения покупателей?

LADA Granta второй год подряд является самым популярным автомобилем на российском рынке. Так, по итогам 1 полугодия продажи этой модели составили почти 50 тысяч единиц. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть потребительские предпочтения в отношении «Гранты».

Более половины (52%) реализованных машин данного семейства приходится на седаны , а каждый третий покупатель сделал выбор в пользу лифтбека (33%). Универсалы заняли 13% в структуре продаж, причем здесь наблюдается небольшой перевес в сторону версии Cross (7%). А вот хэтчбеки приобрели лишь 2%.

69% всех продаваемых «Грант» оснащены 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с. Соответственно более «сильные» (98 или 106 л.с.) 16-клапанные двигатели такого же объема предпочел 31% покупателей.

92% покупателей LADA Granta отдают предпочтения механической КП и лишь 8% – автоматической (АМТ или Jatco).

Наиболее «ходовой» комплектацией в семействе «Гранты» является Comfort, доля которой составляет 37%. Немного отстает Classic (35%). Версия Standard занимает 11% в структуре продаж, Luxe – 10%. Комплектацию #CLUB предпочли 6% покупателей. На долю других версий пришлось около 1%.

Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях LADA Granta (и других машин) содержится на сайте «Цена Авто».