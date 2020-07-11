Какие иномарки стали самыми популярными в 1 полугодии: ТОП-10 моделей

За 6 месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано 491 тысяча новых иномарок (легковых автомобилей и LCV). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 77% от общего объема российского авторынка.

Наибольшие предпочтения среди иномарок, согласно статистике АЕБ, жители нашей страны отдают модели KIA Rio, которая за отчетный период разошлась тиражом в 36164 экземпляра. Второе место в этом рейтинге занимает еще один «кореец» – кроссовер Hyundai Creta (29554 шт.).

Далее располагаются два седана – Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, показатели которых в 1 полугодии составили 21341 и 18444 единицы соответственно. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Toyota RAV4 (16057 шт.)

В ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России по итогам января – июня нынешнего года также попали: кроссовер Volkswagen Tiguan (13448 шт.), седан Renault Logan (12170 шт.), кроссовер Renault Duster (12086 шт.), седан Toyota Camry (11366 шт.) и хэтчбек Renault Sandero (10927 шт.).

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