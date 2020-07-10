Renault открыла новый дилерский центр в Воронеже

В Воронеже открылся новый дилерский центр Renault – «Ринг Сервис», ставший третьим по счету в Воронежской области. В регионе бренд занимает четвертое место по количеству продаж, сообщает пресс-служба Renault.

По своему оформлению и оснащению новый дилерский центр, общая площадь которого составляет 1470 кв.м, отвечает международным стандартам бренда. Шоу-рум площадью 560 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 8 автомобилей. Автосалон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, комфортной зоной выдачи новых машин, рассчитанной на 1 автомобиль.

Общая площадь сервисной зоны составляет 595 кв.м и оборудована 9 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. Ожидая в салоне выдачу автомобиля, клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Российские дилеры Renault в июне реализовали 10704 автомобиля – на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 51535 машин, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне на российском рынке стартовали продажи нового Renault Kaptur, который предлагается в трех уровнях оснащения – Life, Drive, Style, а также в лимитированной серии Edition One – по цене от 1 млн 020 тыс. рублей. Кроме того, российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master стоимостью от 1 млн 915 тыс. рублей.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».