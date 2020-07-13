«ТрансТехСервис» в июне реализовал более 6 тысяч автомобилей

Компания «ТрансТехСервис» в июне реализовала 3843 новых автомобиля, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом июньский результат оказался на 60% выше показателей за май 2020 года (2292 машины), сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис».

Согласно статистике компании, в ТОП-3 самых продаваемых марок масс-сегмента вошли Renault (902 шт.), Hyundai (597 шт.) и KIA (560 шт.). В сегменте «премиум» лидерами стали BMW (96 шт.), Lexus (56 шт.) и Audi (47 шт.).

Кроме того, в июне в холдинге продано 2338 автомобилей с пробегом, что на 18% меньше, чем в июне 2019 года, и на 23% больше, чем в мае 2020-го.

Напомним, в настоящее время «ТрансТехСервис» является официальным дилером 20 автомобильных брендов. Холдинг имеет 81 дилерский центр и 17 салонов авто с пробегом в 10 городах России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «ТрансТехСервис» вошла в обновленный перечень системообразующих предприятий страны. Это значит, что для компании действуют льготные кредиты на пополнение оборотного капитала. Государство берет под контроль финансово-экономическое состояние холдинга и оказывает поддержку, если это необходимо.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».