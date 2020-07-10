BMW отзывает в России 530 автомобилей

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 530 автомобилей BMW 3-й серии, Z4, X3 M и X4 M, изготовленных с октября 2018 года по апрель 2019 года. Причиной отзыва является повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. В случае поломки поперечной рулевой тяги серьезно ухудшается управляемость автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена замена обеих поперечных рулевых тяг. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 76 автомобилей BMW 5-й серии и 7-й серии, изготовленных с июля 2016 года по апрель 2017 года. Причиной отзыва стало то, что газообразующий материал для газогенераторов правой, левой или обеих головных подушек безопасности, возможно, подвергся воздействию влаги во время изготовления газогенератора. Влажный газообразующий материал может привести к тому, что при срабатывании надувной подушки безопасности возникает избыточное давление в газогенераторе, и так называемое запальное устройство может разорваться. Удерживающая способность головной подушки безопасности в таком случае снижается или полностью утрачивается. В результате отсоединившиеся части газогенератора могут создать риск получения травмы для пассажиров. На автомобилях должна быть выполнена замена правой, левой или обеих головных подушек безопасности (в зависимости от VIN-номера автомобиля).

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