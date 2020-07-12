Британский авторынок в июне упал на 35%

Британский авторынок в июне снизился на 34,9% и составил 145377 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат июня обусловлен потребительской неуверенностью из-за пандемии коронавируса и задержкой с открытием дилерских центров в Уэльсе и Шотландии. По итогам шести месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 653502 единицы (-48,5%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июне стал Ford, реализовавший 13622 автомобиля (-38,2%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 12431 машину (-39,3%). Третий результат показала Toyota – 11709 проданных автомобилей (+2,7%). Замыкают пятерку лидеров BMW (10635 шт., -46,8%) и Mercedes-Benz (9569 шт., -36%).

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