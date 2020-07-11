Авторынок Германии в июне сократился на треть

Авторынок Германии в июне упал на 32,3% и составил 220272 машины. По итогам шести месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 210 тыс. 622 единицы (-34,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это худший результат за все 30 лет с момента объединения Германии.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке является Volkswagen, который в июне реализовал 39126 машин (-37,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 8,7% до 21970 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 18075 автомобилей (-29,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (16145 шт., -35,6%) и Audi (15597 шт., -35,3%).

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