Началось производство гибридной версии нового KIA Sorento

Компания KIA начала производство гибридной версии среднеразмерного кроссовера KIA Sorento нового поколения на заводе в корейском Хвасонге. Параллельно на одном конвейере собираются бензиновые и дизельные версии модели, теперь к ним добавилась еще и гибридная, сообщает пресс-служба KIA.

Первые гибридные версии, сходящие со сборочной линии, предназначены для европейского рынка. Вскоре производство KIA Sorento Hybrid начнется и для рынка Северной Америки на американском заводе KIA, в Уэст-Пойнте, штат Джорджия.

KIA Sorento четвертого поколения – первая модель, созданная на новой платформе, которая разработана специально для среднеразмерных кроссоверов. Она позволила оснащать этот автомобиль силовыми установками на базе новых двигателей Smartstream, использующими электрическую энергию.

Новая силовая установка Smartstream с частичным использованием электроэнергии, которая устанавливается на KIA Sorento Hybrid, сочетает в себе бензиновый двигатель 1,6 T GDi с непосредственным впрыском и турбонаддувом, электродвигатель мощностью 44,2 кВт и батарею литий-ионных полимерных аккумуляторовемкостью 1,49 кВт/ч. Компоновка новой платформы Sorento позволила разместить батарею под полом автомобиля – при таком положении она оказывает минимум влияния на простор салона или полезный объем багажного отсека.

Мощность силовой установки составляет 230 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Передача крутящего момента на колеса осуществляется через 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию, составной частью которой является специальный узел, позволяющий без потерь энергии передавать максимальную мощность бензинового двигателя и электромотора параллельно.

Среднеразмерный кроссовер Sorento почти два десятилетия остается одной из ключевых моделей в глобальной линейке KIA. С момента выхода на рынок в 2002 году первого поколения в мире продано более 3 млн экземпляров Sorento. Продажи четвертого поколения на европейских рынках начнутся в третьем квартале 2020 года, до конца года автомобиль можно будет заказать уже практически на всех рынках, где представлена марка KIA.

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