Suzuki свернет продажи Jimny в нескольких странах из-за экостандартов

Компания Suzuki вынуждена свернуть продажи Jimny четвертого поколения на некоторых рынках из-за того, что модель не вписывается в строгие экологические стандарты. Британские дилеры уже перестали принимать заказы на внедорожник, а в течение четырех-пяти месяцев модель исчезнет и из континентальной Европы. В России автомобиль, как и прежде, доступен для покупки, пишет портал Motor.ru.

С 2021 года в Европе будут действовать жесткие экологические ограничения выбросов углекислого газа: средний показатель по всем проданным одним брендом автомобилям не должен превышать 95 грамма на километр. За несоблюдение этой нормы автопроизводителям грозят многомиллионные штрафы.

На европейский рынок, как и в Великобританию, Jimny поставляется с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем Suzuki K15B. Внедорожник не укладывается в новые стандарты: его показатели составляют 154 г/км либо 170 г/км в зависимости от того, оснащается он механической или автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что у проблемы неэкологичного Jimny есть решение: в сертификационные документы модели могут внести изменения и переквалифицировать ее в коммерческий транспорт. Но в этом случае автопроизводителю придется избавиться от заднего дивана, оставив в машине место только для одного пассажира и водителя. Другой вариант, который требует внушительных затрат – это заменить 1,5-литровый «атмосферник» на более экологичный двигатель, например, на турбомотор 1.4 Boosterjet от Vitara, либо укомплектовать Jimny гибридной силовой установкой.

Прочие модели бренда, представленные на европейском рынке, работают по принципу мягкого гибрида – в их числе Vitara, S-Cross, Swift, Swift Sport и Ignis. Позже в продажу поступит подключаемый гибрид ACross – перелицованный Toyota RAV4, который позволит компании снизить средний показатель выбросов всей модельной линейки.

В России Suzuki продает модели Jimny (от 1,6 млн рублей), Vitara (от 1,7 млн рублей) и SX4 (от 1,27 млнрублей). По итогам первой половины 2020 года в нашей стране было реализовано 3183 новых автомобиля бренда, в том числе 323 экземпляра Jimny.

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