Aston Martin начал производство внедорожника DBX

Компания Aston Martin начала серийное производство нового внедорожника DBX. Первый серийный автомобиль сошел с конвейера нового завода в Сент-Атане, Великобритания, сообщает пресс-служба Aston Martin. Ожидается, что около 80% всего производства DBX будет экспортироваться в разные страны мира, в том числе и на российский рынок.

Напомним, в России первый внедорожник бренда Aston Martin DBX официально был представлен в январе этого года. На старте продаж полноприводный DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.

Специально для Aston Martin DBX с нуля была разработана новая платформа, что позволило автомобилю расположить двигатель внутри колесной базы и достичь лучшей развесовки в классе – 54/46. Длина колесной базы при этом составляет более 3 метров, что позволило сделать салон автомобиля одним из самых вместительных моделей среди люксовых SUV.

Клиентам предлагается широкий выбор опций и аксессуаров – специально для DBX разработано 8 дизайнерских спецификаций. Впервые на рынке для персонализации салона DBX клиенты смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели приборов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».