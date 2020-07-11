Skoda Karoq в июне стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Skoda в июне реализовали 7282 автомобиля – на 3% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 34217 машин, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 4,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в июне впервые стал компактный кроссовер Karoq, который поступил в продажу в феврале 2020-го. За прошлый месяц на этой модели остановили свой выбор 1737 российских покупателей. Второе место по популярности заняла модель Octavia, чьи продажи снизились на 21% и составили 1726 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 1533 проданных автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid в исполнении Hockey Edition. Кроме того, до конца года в России будет представлена Skoda Octavia нового поколения.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».