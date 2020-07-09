Volkswagen Golf покинул российский рынок

Компания Volkswagen завершила продажи в России хэтчбека Golf седьмого поколения. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе марки, последние машины дилеры продали еще в декабре прошлого года. Между тем, это вовсе не означает, что Golf полностью попрощался с нашей страной. В Volkswagen планируют привезти в Россию восьмое поколение модели, однако сроки его появления не называются.

По предварительной информации, хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения будет доступен в России с двумя бензиновыми моторами, которые будут работать исключительно с автоматическими коробками передач. Таким образом, роботизированной трансмиссии DSG для модели на российском рынке предусмотрено не будет. Так, в линейку двигателей нового «Гольфа» войдет 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эти моторы выпускают на предприятии в Калуге, откуда будут отправлять в немецкий Вольфсбург и уже там устанавливать на автомобили для России. В качестве альтернативы автопроизводитель предложит 1,4-литровую «турбочетверку» мощностью 150 л.с., для работы с которой адаптирована 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Напомним, Volkswagen Golf восьмого поколения был представлен в конце октября 2019 года. Автомобиль, построенный на модернизированной версии модульной платформы MQB, стал немного больше предшественника. Габаритная длина хэтчбека составляет 4284 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1456 мм. Колесная база осталась прежней – 2636 мм.

В салоне у нового «Гольфа» минимум кнопок и механических переключателей: большинством функций можно управлять при помощи большого тачскрина медиасистемы. Кроме того, автомобиль получил цифровую приборную панель, которая визуально объединена в единый блок с дисплеем, а также амбиентную подсветку, у которой может меняться цвет.

Напомним, возвращение хэтчбека Golf на российский рынок состоялось в сентябре 2018 года. По итогам прошлого года выбор в пользу этой модели сделали около 900 клиентов.

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