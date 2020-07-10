В ОНФ требуют не откладывать введение жестких штрафов для автомобилистов

15 тысяч рублей за превышение скорости, до 5 тысяч - за езду без ремня безопасности, 5 тысяч - за езду на велосипеде в пьяном виде. И это лишь малая часть предложений по изменению существующих дорожных штрафов, которые на этот раз (заметьте!) предлагают ввести не представители МВД и правительства, а общественники. Новые замечания по автомобильным штрафам на 70 листах направили в Минюст участники рабочей группы при Общероссийском народном фронте.

Из истории вопроса. 30 января нынешнего года был опубликован проект нового Кодекса по административным правонарушениям, который спровоцировал горячие споры в стране по поводу размера предлагаемых Минюстом штрафов за нарушение ПДД. Их сразу назвали "драконовскими" (по некоторым позициям штрафы предложили увеличить сразу в 6 раз) и очередной "кормушкой" для заинтересованных лиц, а авторов документа - людьми, оторванными от реальной жизни, и "АВТОСТАТ" об этом рассказывал. Главный аргумент противников нововведений: штрафы необходимо сопоставлять с величиной прожиточного минимума и минимальной оплатой труда в стране.

Чтобы немного сгладить споры, Минюст сделал шаг назад в своей борьбе с дорожными нарушителями и пояснил, что в новом Кодексе планируется оставить 50%-ный дисконт в оплате штрафов, тогда они не будут выглядеть такими огромными.

Затем в марте на заседании рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» замглавы министерства юстиции Денис Новак заявил, что в ведомстве приняли решение оставить в доработанной версии Кодекса те же штрафы, что есть в действующей версии документа. В качестве аргумента против повышения штрафов он сообщил: результаты исследований подтверждают, что повышением размеров штрафов проблему аварийности на дорогах не решить.



Весной споры по теме несколько поутихли, по понятной причине - главными темами обсуждения в жизни общества стали новости, связанные с пандемией и режимами самоизоляции. Однако теперь, когда напряжение, связанное с коронавирусом, несколько снизилось, все вернулось на круги своя. И сейчас эти предложения возникли снова, только уже через другой ресурс - через Общественный народный фронт. Рабочая группа этой организации и раньше предлагала провести внутри существующих штрафов некоторую дифференциацию, а сейчас доработала свои предложения и, как сообщает Autonews.Ru, передала... в Минюст.

Суть предлагаемой дифференциация в целом понятна. Так, например, за превышение скорости на 40 - 60 км/ч в пределах населенного пункта предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей, вне населенного пункта - только на 2,5 тысячи рублей. Более 60 км/ч - на 15 тысяч рублей. При этом сделать 50%-ное послабление тем, кто совершает подобное нарушение в первый раз.

Проезд на красный свет участники рабочей группы предложили оценить в 5 тысяч рублей, взамен сегодняшней 1 тысячи рублей. Но при этом опять же диффференцировать подход к назначению наказания.

За поворот под красную стрелку рекомендуют штрафовать меньше, чем за прямой проезд перекрестка. Аргумент: водитель иногда просто не успевает повернуть и попадает в руки инспекторов. За езду с заведомо неисправным рулевым управлением или тормозной системой сегодня штраф составляет 500 рублей, общественники предлагают увеличить его в 10 раз. Нетрезвых пешеходов и велосипедистов, считают участники рабочей группы, тоже стоит наказывать жестче, также увеличив им штраф с 500 до 5 тысяч рублей.

А вот "случайное оставление места ДТП", когда владелец просто не заметил, что оставил царапину на соседнем автомобиле - предлагают смягчить. Сегодня закон в таких случаях неумолимо лишает прав вождения минимум на год. Предлагается передавать такие дела в суд - чтобы суд оценивал обстоятельства происшествия.