Новый Lynk & Co 06 стал самым компактным кроссовером марки

Созданный компаниями Geely и Volvo бренд Lynk & Co за четыре года успел обзавестись модельным рядом из четырех машин. Причем индексы присваиваются им не по принадлежности к размерным классам, а просто в порядке появления моделей. Хотя и в этой системе нейминга случился сбой: анонсированный еще в 2018 году хэтчбек Lynk & Co 04 до сих пор не готов. Поэтому новейший паркетник Lynk & Co 06 стал пятой моделью в гамме.

Как пишет издание «Авторевю», это самый компактный автомобиль марки: его длина – 4340 мм. Дизайн решен в стиле остальных моделей бренда, хотя и с некоторыми нововведениями вроде крупноячеистой решетки радиатора и раздвоенных боковых секций задних фонарей.

Lynk & Co 06 – первая модель бренда, созданная на компактной платформе BMA компании Geely (ее же используют паркетники Geely Coolray и Geely Icon). Поэтому привод только передний, а сзади – полузависимая подвеска. Колесная база составляет 2640 мм.

Что касается интерьера, виртуальные приборы и медиасистема имеют экраны диагональю по 10,25 дюйма, джойстик трансмиссии – нефиксируемый, стояночный тормоз – с электроприводом.

Первое время Lynk & Co 06 будет предложен с единственной бензиновой турботройкой 1.5 (177 л.с., 265 Нм), которая работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Однако вскоре компания представит подзаряжаемый гибрид с силовой установкой мощностью 190 л.с., которая представляет собой связку турбомотора 1.5 и электромотора на 81 л.с.

Как и все модели бренда Lynk & Co, новый кроссовер разработан с прицелом на европейский рынок. Однако местный дебют в очередной раз задерживается – теперь в компании обещают начать продажи в Старом Свете к концу 2020 года, причем первой станет модель 01. Зато в Китае Lynk & Co 06 начнут продавать уже к началу осени.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».