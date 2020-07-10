Honda обновила самый доступный кроссовер WR-V

Компания Honda выпустила обновленную версию самого доступного и компактного кроссовера марки – модели WR-V для индийского рынка. Следом может локально обновиться и южноамериканский Honda WR-V. За пределами Юго-Восточной Азии и Южной Америки модель продавать не планируют, пишет портал Motor.ru.

Снаружи рестайлинговый Honda WR-V легче всего узнать по новой светодиодной оптике: изменился рисунок фар, фонари опционально могут быть затонированы. Поменялись структура и форма радиаторной решетки, а также передний бампер. Еще одно новшество – 16-дюймовые колесные диски с другим дизайном. Изменение обвеса не привело к увеличению габаритов: длина WR-V по-прежнему равна 3999 мм.

Внутри обновление выдают только отделочные материалы и новая информационно-развлекательная система с улучшенной графикой и быстродействием. Данные по-прежнему отображаются на 7-дюймовом тачскрине, а навигационная система теперь входит в базовое оснащение и строит маршрут с учетом загруженности дорог.

Также в списке стандартного оборудования есть две подушки безопасности, климат-контроль, камера заднего вида и мультируль. Вторая (и максимальная) комплектация включает в себя бесключевой доступ, круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой, электрический люк в составе панорамной крыши и электроприводы боковых зеркал.

Мотористы Honda привели оба двигателя WR-V в соответствие к индийским экологическим нормам BS6, однако отдача не уменьшилась: бензиновый безнаддувный четырехцилиндровый мотор по-прежнему выдает 90 л.с. и 110 Нм, 1,5-литровый турбодизель рассчитан на 100 л.с. и 200 Нм. Оба двигателя сочетаются исключительно с «механикой»: бензиновый агрегат – с 5-скоростной, дизель – с 6-скоростной. Привод – на переднюю ось. Адаптированное шасси от Honda Jazz прежнее, клиренс 188 мм также не изменился.

После рестайлинга Honda WR-V лишился базовой комплектации и подорожал на 30-35 тыс. рупий: цены на бензиновую версию стартуют с 850 тыс. рупий (813 тыс. рублей), дизельная обойдется минимум в 980 тыс. рупий (937 тыс. рублей), а топ-версия с турбодизелем стоит 1,1 млн рупий (1,052 млн рублей).

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