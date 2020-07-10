Продажи Ford Transit в июне увеличились на 1%

Российские дилеры Ford в июне реализовали 1088 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 1% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 4432 машины (-13%), сообщает пресс-служба Ford Sollers. Как отмечается, несмотря на падение рынка, Ford Transit показывает рост продаж и уверенно наращивает свою рыночную долю, по-прежнему занимая лидирующие позиции в сегменте LCV в России.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Стабильный спрос на Ford Transit обеспечивает также доступность специальных версий автомобилей и возможность заказа автомобиля спецверсии за 1 визит в дилерский центр. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе FordTransit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Ford Sollers произведет 200 школьных автобусов на базе Ford Transit по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан. Данный заказ поступил в рамках обновления автопарка школьных автобусов региона к началу следующего учебного года.

Между тем, с 1 июля завод «Форд Соллерс Елабуга» перешел на четырехдневную рабочую неделю с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса. Предприятие готово вернуться к работе в штатном режиме в случае положительной динамики на авторынке.

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