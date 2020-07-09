Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross | АВТОСТАТ

Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

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Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

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Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross. Причем это вовсе не приподнятый вариант серийного универсала, который продается на европейском или японском рынке, а вполне самостоятельная модель с собственным кузовом.

Как пишет издание «Авторевю», по размерам Toyota Corolla Cross расположилась между моделями C-HR и RAV4: длина – 4460 мм (на 140 мм короче RAV4), ширина – 1825 мм (минус 30 мм), высота – 1620 мм (минус 65 мм). Колесная база – те же 2640 мм, что у Toyota C-HR (у RAV4 на 50 мм больше). На выбор – колеса диаметром 17 или 18 дюймов. Таким образом, Corolla Cross является одноклассником таких машин, как KIA Sportage или Hyundai Tucson.

Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе GA-C, что лежит в основе обычной «Короллы», кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota. Но для «Кросса» выбрана ее простая разновидность с полузависимой задней подвеской, а значит, что привод пока будет только передним.

На выбор есть два силовых агрегата. Базовый – это бензиновый атмосферник 1.8 (140 л.с.) в паре с вариатором. Но основная ставка сделана на гибрид: он включает тот же мотор 1.8, дефорсированный до 98 л.с., электродвигатель мощностью 72 л.с. и электромеханический вариатор. Совокупная отдача силовой установки – 122 л.с.

В салоне обычная легковая Corolla узнается безошибочно: Cross имеет такую же переднюю панель с 9-дюймовым экраном медиасистемы и рисованным спидометром в комбинации приборов. Из оснащения заявлены семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений, люк, а также комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense. Задний ряд сидений имеет регулировку угла наклона спинок в диапазоне шести градусов. Объем багажника – 487 литров с ремонтным комплектом для шин или 440 литров с малоразмерной запаской. За доплату – электропривод пятой двери.

Первым рынком для паркетника Toyota Corolla Cross станет Таиланд, где и будут выпускать эти машины. Впоследствии Toyota обещает вывести модель Corolla Cross и на множество других рынков. Например, уже подтверждена Австралия, но там продажи начнутся только во второй половине 2022 года. Информации о появлении в России пока нет.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки внедорожники suv кроссоверы toyota toyota corolla

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