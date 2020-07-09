Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross

Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross. Причем это вовсе не приподнятый вариант серийного универсала, который продается на европейском или японском рынке, а вполне самостоятельная модель с собственным кузовом.

Как пишет издание «Авторевю», по размерам Toyota Corolla Cross расположилась между моделями C-HR и RAV4: длина – 4460 мм (на 140 мм короче RAV4), ширина – 1825 мм (минус 30 мм), высота – 1620 мм (минус 65 мм). Колесная база – те же 2640 мм, что у Toyota C-HR (у RAV4 на 50 мм больше). На выбор – колеса диаметром 17 или 18 дюймов. Таким образом, Corolla Cross является одноклассником таких машин, как KIA Sportage или Hyundai Tucson.

Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе GA-C, что лежит в основе обычной «Короллы», кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota. Но для «Кросса» выбрана ее простая разновидность с полузависимой задней подвеской, а значит, что привод пока будет только передним.

На выбор есть два силовых агрегата. Базовый – это бензиновый атмосферник 1.8 (140 л.с.) в паре с вариатором. Но основная ставка сделана на гибрид: он включает тот же мотор 1.8, дефорсированный до 98 л.с., электродвигатель мощностью 72 л.с. и электромеханический вариатор. Совокупная отдача силовой установки – 122 л.с.

В салоне обычная легковая Corolla узнается безошибочно: Cross имеет такую же переднюю панель с 9-дюймовым экраном медиасистемы и рисованным спидометром в комбинации приборов. Из оснащения заявлены семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений, люк, а также комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense. Задний ряд сидений имеет регулировку угла наклона спинок в диапазоне шести градусов. Объем багажника – 487 литров с ремонтным комплектом для шин или 440 литров с малоразмерной запаской. За доплату – электропривод пятой двери.

Первым рынком для паркетника Toyota Corolla Cross станет Таиланд, где и будут выпускать эти машины. Впоследствии Toyota обещает вывести модель Corolla Cross и на множество других рынков. Например, уже подтверждена Австралия, но там продажи начнутся только во второй половине 2022 года. Информации о появлении в России пока нет.

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