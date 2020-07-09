Fresh Auto в июне увеличила продажи | АВТОСТАТ

Fresh Auto в июне увеличила продажи

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Fresh Auto в июне увеличила продажи

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Компания Fresh Auto по итогам июня реализовала 2136 автомобилей с пробегом, а по новым этот показатель составил 193 машины. Это на 2% больше по сравнению с июнем прошлого года на 76% выше показателей мая 2020-го, сообщает пресс-служба дилера.

Как отмечается, такому росту, безусловно, поспособствовал постепенный выход регионов из режима самоизоляции, открытие оффлайн-салонов и существенная активизация рынка, особенно в среднем сегменте. Регионами-лидерами в рамках сети ожидаемо стали Ростов и Воронеж.

«Несмотря на взрыв активности в оффлайне, онлайн тоже не сдает позиции. В июне онлайн был продан 1141 автомобиль, что с учетом совокупно возросших продаж составило долю в 49%», – отмечает CEO и основатель Fresh Auto Денис Мигаль.

В планах компании Fresh Auto на июль – продать 220 новых автомобилей и 2500 автомобилей с пробегом.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи дилеры

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