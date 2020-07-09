Новый Geely Coolray в июне стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Geely в июне реализовали 1042 автомобиля, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 4499 машин китайской марки (+12%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в июне стал новый компактный кроссовер Geely Coolray, поступивший в продажу в марте этого года. По итогам прошлого месяца новинка нашла 462 покупателей, таким образом обеспечив почти половину (44,3%) в общем реализации Geely. Автомобиль представлен в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport – по цене от 1 млн 119 тыс. 999 рублей.

По итогам же первого полугодия 2020-го бестселлером Geely в России остается флагманский кроссовер Atlas, который является одной из самых популярных моделей из Поднебесной.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11. Кроме того, во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».