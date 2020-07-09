Компания Lincoln приняла решение отказаться от седана Continental. Таким образом, у марки не останется ни одной четырехдверки: MKZ снимут с конвейера в июле, а до конца года уйдет и Continental. Освободившиеся ресурсы направят на обновление линейки кроссоверов и разработку первого электромобиля, пишет портал Motor.ru.

Причина этого решения кроется в изменении структуры спроса и предпочтений покупателей, говорят в компании. Популярность кроссоверов из года в года растет, а седанов, напротив, падает. Для сравнения: на пике продаж в 2017-м Lincoln смог реализовать больше 12 nsczx «Континенталей», тогда как в прошлом году объемы сократились почти вдвое и составили 6586 автомобилей.

Модель не смогли спасти ни дилеры, ни выпуск лимитированного издания Continental Coach Door Edition с задними дверями, открывающимися против хода. От обычного «Континенталя» такой седан отличался увеличенной на 152,4 мм колесной базой, центральным тоннелем с убирающимся внутрь столиком, оснащенным держателем для планшета и беспроводной зарядкой, сиденьями с регулировками в 30 направлениях и системой активного шумоподавления.

Модель Continental американский производитель возродил в 2016 году – машина пришла на смену MKS. Десятое поколение седана построено на платформе Ford Mondeo. На американском рынке Continental доступен с твин-турбо моторами семейства EcoBoost объемом 2,7 и 3,0 литра, а также атмосферным Cyclone V6 3.7. Отдача двигателей составляет 340, 406 и 309 л.с. соответственно.

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