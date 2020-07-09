Haval в июне удвоил продажи в России

Российские дилеры Haval в июне реализовали 1444 автомобиля, что на 99% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести 2020 года в России было продано 6663 кроссоверов и внедорожников марки (+91%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в июне остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 605 машин. На второпм месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 248 владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval представила обновленные комплектации кроссоверов F7 и F7x 2020 модельного года. Кроме того, российские дилеры Haval начали продажи купе-кроссовера Haval F7x с базовым 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с., уже знакомым по кроссоверу Haval F7. В результате Haval F7x, который ранее оснащался только мотором объемом 2,0 л, стал доступнее.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

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