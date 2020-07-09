Cupra показала свой первый серийный электрокар

Испанский бренд Cupra, организованный компанией Seat, представил свой первый серийный электромобиль. Им стал хэтчбек под названием el-Born, одноименный прототип которого был показан в марте прошлого года на Женевском автосалоне.

Как пишет портал Autonews.ru, выпуск Cupra el-Born будет налажен на предприятии в немецком Цвиккау, где его будут производить на одной линии с Volkswagen ID.3. Европейские продажи модели начнутся в 2021 году.

Свое название электрокар получил в честь фешенебельного района в центре Барселоны. Автомобиль построен на модульной архитектуре MEB концерна Volkswagen, которая была специально разработана для будущих полностью электрических машин марок Audi, Volkswagen, Skoda и Seat.

Cupra пока не раскрыла основных технических характеристик новинки. На данный момент лишь известно, что в состав силовой установки входит электромотор, передающий тягу на заднюю ось, а также комплект батарей на 77 киловатт-часов. Хэтчбек способен ускоряться с места до 50 км/ч за 2,9 с, а запаса батарей хватит, чтобы проехать до 500 км. При помощи специальной быстрой системы подзарядки запас аккумуляторов можно пополнить более чем наполовину всего за полчаса.

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