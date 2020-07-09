Каждый пятый автомобиль в Москве – на гарантии

В рамках исследования «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, в каких регионах нашей страны наибольшая доля легковых автомобилей с гарантийным сроком*.

В результате проведенного исследования выяснилось, что каждая пятая машина, зарегистрированная в Москве, еще находится на гарантии. Так, на долю таких автомобилей приходится 19% от всего столичного парка, что составляет примерно 700 тыс. единиц. И это самый высокий показатель в России.

Чуть ниже он в Татарстане и Санкт-Петербурге – в обоих субъектах РФ доля гарантийного парка составляет 18,2%. В Ханты-Мансийском АО она равна 16,1%.

Соответственно на долю машин с истекшим гарантийным сроком в четырех перечисленных регионах приходится от 81% до 84%. О том, где этот показатель еще выше, можно узнать здесь.

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).