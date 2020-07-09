Hyundai опубликовала первые изображения спорт-седана Elantra N Line

Компания Hyundai опубликовала первые изображения спортивной версии седана Hyundai Elantra N Line. Автомобиль получил фирменную для версии N Line каскадную решетку радиатора, эмблему N Line и заимствованный из мира автогонок агрессивный воздухозаборник на переднем бампере. Новую Hyundai Elantra в исполнении N Line также отличают эксклюзивные накладки на пороги, 18-дюймовые легкосплавные диски с увеличенными тормозными дисками, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Корпуса боковых зеркал, молдинги и боковые пороги исполнены в характерном для суббренда N глянцевом черным цвете. Завершает спортивный образ модели задний диффузор с выхлопной системой со сдвоенным патрубком.

Как сообщалось ранее, новый спортивный седан Hyundai Elantra N Line получит турбированный двигатель и усовершенствованные настройки трансмиссии и шасси, присущие суббренду N. Напомним, в данный момент глобальная линейка N Line насчитывает четыре модели Hyundai: i30, i30 Fastback, Tucson и i10.

В России компания «Хендэ Мотор СНГ» представила спортивный суббренд N в апреле 2019 года, а первой моделью суббренда в нашей стране стал хэтчбек Hyundai i30 N. Линейка силовых агрегатов автомобиля на российском рынке представлена двигателем Theta II 2.0T-GDI, оснащенным 6-ступенчатой механической коробкой передач. Новый турбированный двигатель рабочим объемом 2,0 литра с системой прямого впрыска доступен с двумя вариантами мощности – 249 или 275 л.с. и с максимальным крутящим моментом 353 Нм. Hyundai i30 N предлагается в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate стоимостью 2 млн 200 тыс. рублей и 2 млн 350 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в марте 2020-го российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии модели Hyundai Tucson N Line. Полноприводный кроссовер агрегатируется мощным дизельным двигателем 2.0 CRDi (185 л.c.) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Российским покупателям Hyundai Tucson N Line предлагается в двух альтернативных комплектациях – Dynamic или High-Tech – стоимостью от 2 млн 234 тыс. рублей и 2 млн 384 тыс. рублей соответственно.