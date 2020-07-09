КАМАЗ в январе – мае перевыполнил бизнес-план по производству и финансовым показателям

КАМАЗ по итогам пяти месяцев 2020 года в условиях распространения коронавируса перевыполнил бизнес-план и по производству, и по финансовым показателям, заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Напомним, КАМАЗ в конце марта – начале апреля останавливал производство на неделю, которая указом президента РФ была объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса, пишет агентство «Прайм». Ущерб от этой недели простоя С.Когогин оценивал в 2 млрд рублей. Также компания приостанавливала производство на период майских праздников – с 1 по 11 число, возобновив сборку автомобилей 12 мая.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года КАМАЗ реализовал на российском рынке 9643 грузовика, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, КАМАЗ отменил режим неполной трехдневной рабочей недели в июле в связи с обеспеченностью производства заказами. Планируется, что темп работы главного сборочного конвейера составит 170 автомобилей в сутки. В июле финишному производству компании предстоит произвести около 3,3 тыс. грузовиков «КАМАЗ». Ранее на период с 29 июня по 31 июля этого года был установлен режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями – понедельник, вторник, среда.

Кроме того, на КАМАЗе было выпущено распоряжение-постановление, согласно которому двухнедельный оплачиваемый отпуск работников компании, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, перенесен на 17-30 августа. Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов.

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