Haval представил кроссовер H6 нового поколения

Компания Haval представила кроссовер H6 третьего поколения. Пока в России продавалась модель первого поколения, в Китае H6 успел пережить модернизацию уже дважды, пишет портал Motor.ru.

Новый Haval H6 увеличился в габаритах: длина кроссовера составляет 4653 мм (+53 мм), ширина – 1886 мм (+26 мм), высота – 1730 мм (+10 мм), а колесная база равна 2738 мм, что на 58 мм больше, чем у предшественника. По размерам новинку можно сравнить с Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

Для нового Haval H6 предложат два варианта оформления радиаторной решетки, с горизонтальными полосками либо сетчатым рисунком. Изменился и логотип: эмблема увеличилась в размерах и выполнена на черном фоне вместо серого. В числе других изменений – светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. Снимков интерьера нового H6 пока нет, так что неизвестно, насколько сильно изменилось внутреннее оформление кроссовера.

Что касается силовых агрегатов, то на начальном этапе H6 третьего поколения предложат с 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с. Позже появится версия с 2,0-литровой «турбочетверкой».

До недавнего времени в России продавался Haval H6 первого поколения – кроссовер покинул нашу страну в июне этого года. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Между тем, исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего заверил, что компания работает над продуктовой стратегией, и в перспективе Haval будет охватывать все сегменты кроссоверов и внедорожников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Haval реализовали 6663 автомобиля (+91%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке является кроссовер Haval F7.

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