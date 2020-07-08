Новый лифтбек JAC J7 скоро появится в России

Компания JAC Motors анонсировала появление в России нового лифтбека JAC J7, который продается в Китае под названием A5.

Стилистика кузова типа лифтбек разработана в итальянском дизайн-центре JAC под руководством шеф-дизайнера Даниэля Гальоне. Благодаря декоративным элементам на задних стойках с визуальным эффектом «парящей крыши» автомобиль может предлагаться в двухцветной окраске. При колесной базе 2760 мм, габариты JAC J7 составляют 4772 х 1820 х 1492 мм.

JAC J7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор производства Punch. Подвеска полностью независимая, впереди используется схема МакФерсон, сзади двойные рычаги.

Что касается интерьера, управление медиасистемой и климатической установкой осуществляется с помощью центрального планшета диагональю 10,4 дюйма с вертикальной ориентацией. Приборная панель также представляет собой полностью цифровой дисплей размером 7 дюймов. В оснащение модели входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, панорамная крыша, подсветка салона с выбором из 64 цветов, голосовое управление медиасистемой, дистанционное открывание багажника с помощью сенсора под бампером и др.

Кроме того, в этом году на российском рынке появится обновленный семиместный внедорожник JAC S7, производство которого налажено в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром», находящимся под контролем JAC Motors. А ближайшей новинкой бренда станет компактный электромобиль JAC iEV7S казахстанской сборки, который ожидается в нашей стране уже в августе. Напомним, в настоящее время легковая модельная линейка JAC Motors включает в России кроссоверы JAC S3 и JAC S5, а также пикап JAC T6.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».