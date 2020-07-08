Экспорт легковых автомобилей в январе - мае упал на 44%

Экспорт легковых автомобилей из России за пять месяцев 2020 года снизился на 44,4% и составил 24,9 тыс. единиц на общую сумму 355,4 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в мае на внешние рынки было отправлено 3 тыс. автомобилей (-34,8% к апрелю) на 49,7 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - мае упал на 29,9% и составил 3,9 тыс. машин на 118 млн долларов. В мае за рубеж было поставлено порядка 700 грузовиков (-21,5% к апрелю) на 24,4 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае петербургский завод «Тойота Мотор» начал поставки автомобилей Toyota Camry и RAV4 в Армению. Новое направление стало для компании третьим экспортным рынком после Белоруссии и Казахстана, куда поставляются автомобили Toyota российского производства. Стартовый экспортный план в Армению составляет порядка 450 автомобилей Toyota Camry и RAV4 до конца 2020 года и предполагает увеличение объемов в перспективе.

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