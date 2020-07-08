Dodge представил самый мощный серийный кроссовер в мире

Марка Dodge представила рестайлинговый кроссовер Dodge Durango форсированным мотором. Третье поколение модели выпускается в Детройте с 2010 года и предлагается только в Америке и некоторых странах Ближнего Востока. Спрос на кроссовер невысок, но стабилен: ежегодно в США продают 65-68 тысяч таких автомобилей, пишет портал Wroom.ru.

Проведенный рестайлинг, вероятно, поможет поддержать интерес к модели. Dodge Durango 2021 модельного года получил слегка обновленный дизайн кузова и перекроенную переднюю панель в салоне, а также новую версию SRT Hellcat ‒ она появится у дилеров в начале следующего года.

Под капотом такого кроссовера установлен бензиновый компрессорный двигатель Hemi V8 6.2 с отдачей 720 л.с. Как заявляет производитель, до 60 миль/час (это 97 км/ч) новая машина «выстреливает» за 3,5 секунды. Как и обычные «Дюранго», заряженный вариант комплектуется восьмиступенчатым автоматом, но подвеска версии SRT Hellcat перенастроена, тормоза усилены, а снаружи машину можно узнать по переднему бамперу с увеличенными воздуховодами.

Таким образом, Dodge Durango SRT Hellcat можно будет называть «самый мощный серийный кроссовер в мире». Сейчас это не Bentley Bentayga (608 л.с.), Lamborghini Urus (650 л.с.) или Porsche Cayenne Turbo S (680 л. с.), а Jeep Cherokee Trackhawk с мотором, развивающим 717 л.с. Но скоро его превзойдет «родственный» кроссовер Dodge Durango SRT Hellcat, у которого на три «лошадки» больше, чем у «Гранд Чероки».

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