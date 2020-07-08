Импорт легковых автомобилей в январе - мае упал на 34%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам пяти месяцев 2020 года снизился на 33,8% до 77,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 857,2 млн долларов. При этом в мае было импортировано 11 тыс. машин (-20,5% к апрелю) на 234,9 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - мае упал на 37,5% до 6,8 тыс. машин общей стоимостью 392,7 млн долларов. Из них порядка 1000 грузовиков (+8,6% к апрелю) на 57,2 млн долларов были поставлены в нашу страну в мае.

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