Рынок Литвы в июне упал на 39%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам июня снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 39,3% до 3003 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». Хотя это снижение меньше, чем в апреле (-67,3%) и мае (-54%), рынок страны все еще серьезно страдает от карантинных мер, связанных с пандемией по коронавирусу.

При этом продажи легковых автомобилей снизились на 40,6% до 2697 шт., а LCV - на 25,7% до 306 шт. Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 1 июня, когда в стране была зарегистрирована всего 51 машина.

Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в июне традиционно возглавляет Fiat, реализовавший 917 автомобилей. Затем следуют Toyota (425 шт.), Volkswagen (345 шт.), Skoda (220 шт.) и Renault (175 шт.). Из премиальных брендов лидируют BMW и Mercedes-Benz, реализовавшие по 49 единиц каждый.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat Tipo (640 шт.), на втором - Fiat 500 (176 шт.), на третьем - Toyota RAV4 (119 шт.). В пятерку лидеров вошли также Volkswagen Golf (105 шт.) и Toyota Corolla (85 шт.). Среди легких коммерческих самыми популярными были Fiat Ducato (42 шт.) и Renault Master (38 шт.).

Эксперты также отметили, что в июне в стране было два рыночных дебюта - Land Rover Defender нового поколения и электрический внедорожник Mercedes-Benz EQC.

В целом с начала года (за январь - июнь) в Литве было зарегистрировано 18 503 новых легковых автомобилей, что на 29,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (26 152 шт.).

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