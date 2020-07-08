KIA в июне снизила продажи в России на 12%

Российские дилеры KIA в июне реализовали 17007 автомобилей – это на 12% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 81219 автомобилей KIA, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в июне было реализовано 7873 автомобиля (-5%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 2104 покупателя (-11%). Третий результат показал бизнес-седан KIA Optima – 1455 реализованных автомобилей (-34%). Новый компактный кроссовер KIA Seltos в прошлом месяце разошелся в количестве 1415 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне в России стартовали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость новинки в стартовой комплектации Luxe составляет 1 млн 499 тыс. 900 рублей. В топовой версии Premium новый KIA XCeed обойдется в 2 млн 039 тыс. 900 рублей.

Как считает руководитель отдела продаж автоцентра «Прагматика ПЛТ» Иван Маслов, появление XCeed укрепит позиции KIA в сегменте C-SUV на российском рынке. Новинка рассчитана на покупателя среднего класса, проживающего в городской среде. В плане технических характеристик основными конкурентами KIA XCeed можно назвать BMW X2, MINI Countryman, Lexus UX, а также Mercedes-Benz GLA.

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