Audi представила новый электрический кроссовер

Компания Audi рассекретила свой новый электрический кроссовер ‒ Q4 Sportback e-tron. Пока представлен лишь концепт будущей модели, а серийное производство электрического Q4 Sportback стартует в 2021 году. Это будет седьмая модель Audi с полностью электрической силовой установкой. Конкурентами новинки станут, например, Jaguar I-Pace и Tesla Model X, пишт портал Autonews.ru.

Дизайн четырехдверного купе напоминает прототип Audi Q4 e-tron concept, который был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году. Длина машины составляет 4,6 м, ширина ‒ 1,9 м, а высота ‒ 1,6 метра. Размер колесной базы ‒ 2,77 метра. Купеобразный кроссовер получил восьмиугольную решетку радиатора Singleframe, расширенные колесные арки, светодиодную оптику, массивные воздухозаборники и подсвечиваемый логотип e-tron.

Также кроссовер комплектуется 22-дюймовыми колесными дисками, спойлером и диффузором. Фонари кроссовера соединены с помощью специальной полосы, а выпуклые рельефные крылья выполнены в стиле легендарной модели quattro 1980 года. У электрического кроссовера Audi один из самых низких в классе коэффициентов аэродинамического сопротивления ‒ 0,26.

Для отделки салона машины используется белая и бежевая микрофибра, а напольное покрытие выполнено из переработанных материалов. В Audi рассказали, что отсутствие трансмиссионного тоннеля обеспечивает Q4 Sportback e-tron concept «высокий уровень комфорта в салоне, особенно с точки зрения пространства для ног как спереди, так и сзади». Водителю доступны виртуальная приборка Audi Virtual Cockpit Plus и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Новинку построили на платформе MEB от Volkswagen Group. Спереди у машины подвеска типа MacPherson, а сзади ‒ многорычажка. Распределение веса по осям ‒ 50:50. В движение автомобиль приводят два электромотора ‒ по одному на каждой оси. Суммарная мощность агрегатов ‒ 306 л.с. Без подзарядки кроссовер может проехать более 450 км (по циклу WLTP).

Разгон до «сотни» у Q4 e-tron занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость ‒ 180 км/ч. Батарея емкостью 82 кВт/ч располагается под полом. Пополнить ее заряд на 80% можно всего за 30 минут. Масса аккумуляторной батареи равна 510 кг.

В Audi обещают, что к 2025 году их линейка электромобилей Audi будет представлена 20 моделями с полностью электрическим приводом. В компании ожидают, что продажи «зеленых» моделей достигнут 40% от общего объема продаж.

В России в июне Audi начала прием заказов на полностью электрический кроссовер e-tron. Цены на автомобиль начинаются от 5 млн 595 тыс. рублей. Машина оснащается двумя электродвигателями, которые в сумме выдают 408 л.с. Разгон до «сотни» у кроссовера занимает 5,7 секунды. Без подзарядки электромобиль может проехать до 436 км.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».