Рынок премиальных автомобилей с пробегом упал на 12%. Какие марки вошли в ТОП-10?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что с января по май 2020 года россияне приобрели более 168 тысяч подержанных автомобилей премиум-сегмента. Это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На вторичном рынке премиальных машин традиционно лидируют представители «немецкой тройки». Возглавляет данный рейтинг Mercedes-Benz – за отчетный период жители нашей страны стали обладателями 42 тысяч таких автомобилей с пробегом, что на 13% меньше, чем год назад. На втором месте – BMW (40,6 тыс. шт.; -8%), на третьем – Audi (30,6 тыс. шт.; -14%).

Японский Lexus находится на четвертой позиции с результатом в почти 17 тысяч перепроданных экземпляров, показывая при этом падение на 10%. За ним, с сопоставимыми результатами, располагаются шведский Volvo (10,2 тыс. шт.; -18%) и английский Land Rover (9,9 тыс. шт.; -15%). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 также попали: Infiniti (6,3 тыс. шт.; -17%), Porsche (4 тыс. шт.; -6%), Jeep (2,6 тыс. шт.; -14%) и Jaguar (1,5 тыс. шт.; -16%).

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.