Жители каких субъектов РФ покупают кроссоверы и внедорожники: ТОП-10

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 5 месяцев 2020 года россияне приобрели 238 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.

Между тем, свыше половины (52,3%) всех купленных таких машин приходится лишь на 10 регионов. Лидирует здесь Москва, жители которой с января по май стали обладателями почти 39 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Далее в нашем рейтинге располагаются Подмосковье и Санкт-Петербург (19,5 тыс. и 16,4 тыс. шт. соответственно).

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ является Татарстан – за отчетный период в республике было куплено 8,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край с результатом порядка 8 тыс. единиц.

Кроме перечисленных, в ТОП-10 регионов России, жители которых чаще покупают SUV, попали следующие: Свердловская область (7,5 тыс. шт.), Башкортостан (7,5 тыс. шт.), Самарская (6,5 тыс. шт.), Челябинская (6 тыс. шт.), и Нижегородская (5,7 тыс. шт.) области.

Найти новые кроссоверы и внедорожники (а также другие автомобили) можно в салонах проверенных дилеров.