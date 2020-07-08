МВД хочет изменить водительские права и ПТС

Проект приказа, который закрепит все вводимые новшества для паспортов транспортных средств (ПТС) и водительских удостоверений, уже разработан Министерством внутренних дел РФ. Как сообщает пресс-центр ведомства, новые требования к документам планируют ввести с 1 ноября нынешнего года.

Приказом уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения. Напомним, что последний раз изменения в водительские документы были введены всего 2 года назад: летом 2018-го появились права «в пластике» и с электронным чипом и в ПТС были изменены некоторые формулировки.

Что конкретно будет изменено или дополнено на этот раз? На данный момент известно, что на бланках водительских удостоверений появятся надписи «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE», что означает «водительские права» на других языках – французском и английском.

Кроме того, в свидетельство о регистрации транспортного средства будут вносить сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок. Приказом также уточняется перечень сведений, вносимых в ПТС в графу «Особые отметки», порядок действий при оформлении ПТС взамен утраченного и в отношении автомобиля, который раньше не стоял на учете.

Известно также, что какие-то изменения готовятся и для инструкции о выдаче разрешений на установку устройств для подачи автомобилем специальных световых и звуковых сигналов.

В сообщении пресс-центра не говорится о массовой замене ныне действующих документов. Вероятнее всего, механизм будет типовым: их будут выдавать при обращении автовладельца за новым документом при покупке автомобиля или его переоформлении, при обращении водителя, сдавшего экзамены на права и взамен утерянных документов.

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