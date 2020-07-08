Оформлены первые 100 электронных одобрений типа транспортных средств

АО «Электронный паспорт» сообщило о первых 100 одобрениях типа транспортных средств (шасси), оформленных в электронном виде в автоматизированной системе «Электронное ОТТС». Напомним, первое ОТТС в электронном виде было оформлено в системе 25 февраля 2020 года, а 7 июля электронных одобрений уже 100. Сотым стало одобрение типа транспортного средства на автомобиль KIA Rio типа FB, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». Как отмечается, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Росстандарт и АО «Электронный паспорт» ускорили реализацию пилотного проекта по оформлению ОТТС (ОТШ) в электронном виде.

Заявители, то есть организации-изготовители транспортных средств или их представители, выбирают орган по сертификации, аккредитованный на оформление ОТТС (ОТШ) и подают заявку и заявочный комплект документов в электронном виде. Органы по сертификации, проводят в стандартном режиме оценку соответствия, подписывают ОТТС (ОТШ) электронной подписью и передают их и необходимый пакет документов в электронном виде в Росстанадарт, где проводится экспертиза правильности и обоснованности оформления. Далее ОТТС (ОТШ) утверждается и регистрируется в национальной части единого реестра, либо возвращается в орган по сертификации на доработку.

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